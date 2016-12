Canal plus a lancé un service inédit pour ses abonnés qui permet de bénéficier de leur offre sur tous les écrans (télévision,ordinateur, tablette, smartphone).

Les sourds et malentendants attendent avec impatience les sous-titres sur ces supports et également pour les vidéos à la demande / replay qui sont malgré tout encore rares par rapport à la quantité de sous-titrage que nous avons sur le petit écran.

L’application MyCanal affiche les sous-titres. Trop beau pour être vrai.

J’ai testé pour vous l’application MyCanal qui est disponible pour ipad et iphone pour le moment et bientôt sur les tablettes et smartphones Android !

Sur la communauté d’entraide de CanalPlus, ils expliquent comment afficher les sous-titres.

Ni une, ni deux, j’ai lancé l’application qui était sur mon ipad depuis longtemps en attendant le jour fatidique.

Canal +, Canal Cinéma, Canal Sport, Canal Family, Canal Séries affichent bel et bien les sous-titres, mais seulement des versions multilingues !

Au moment où j’écris mon article Kaboul Kitchen, une série humour française est sous-titrée sur l’application myCanal. A voir sur le long terme comment les programmes évoluent.







Sur ces 3 captures d’écran, nous voyons un sous-titrage qui respecte la demande des sourds et malentendants : le bandeau translucide en arrière plan pour permettre une meilleure lisibilité. J’ai été agréablement surprise.

Déception quand j’ai voulu regarder Le Petit Journal, ce n’était pas sous-titré alors que les autres chaines de Canal Plus l’étaient en live. Ah oui, mais le petit journal n’est pas disponible en version sous-titrée pour les sourds et malentendants sur l’application myCanal.



Sachant que l’application MyCanal affiche aussi les autres chaînes, j’avais un maigre espoir que les chaines historiques affichent elles aussi un sous-titre ... mais non.



Cela ne concerne que les versions multilingues en live (en direct). Cette avancée nous prouve que pour le direct on peut rediffuser avec les sous-titres.

Pour le moment, ce n’est accessible qu’aux abonnés de Canal +.

A quand une intégralité de l’offre actuelle publique de la télévision sur les tablettes et smartphones ? Impossible n’est pas français.