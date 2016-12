Marie Heurtin : le cinéma français est en danger

Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin du

19ème siècle. Née sourde et aveugle en 1885, âgée de 14 ans, Marie Heurtin est incapable de communiquer. Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre, comme le lui conseille un médecin qui la juge « débile », à la faire interner dans un asile.

En désespoir de cause, il se rend à l’institut de Larnay, près de Poitiers, où des

religieuses prennent en charge des jeunes filles sourdes.

Malgré le scepticisme de la Mère supérieure, une jeune religieuse, Sœur Marguerite,

se fait fort de s’occuper du « petit animal sauvage » qu’est Marie et de tout faire

pour la sortir de sa nuit...

Le réalisateur Jean-Pierre Améris a été touché par le film "Miracle en Alabama", un film qui relate l’histoire d’une sourde-aveugle américaine, Helen Keller que beaucoup connaissent.

Jean-Pierre Améris a fait le pari de sortir son film avec une version sous-titrée intégrée au film et une bande d’audio-description. C’est une chose rare qui mérite d’être soulignée et applaudie. On ne pense pas assez à l’accessibilité du cinéma français. Les personnes sourdes et malentendantes ont, elles aussi le droit d’accéder à la culture française comme tout le monde.

Seulement, le film n’a pas fait assez d’entrées le premier jour, le film risque de ne plus être programmé à partir de la semaine prochaine. Merci à vous tous de faire que ce beau film et le rêve du sous-titrage pour les sourds dans toutes les salles à toutes les séances ne durent pas qu’une semaine.

Je n’ai pas vu le film personnellement, pas encore, mais quand j’ai entendu / vu Isabelle Carré et Ariana Rivoire dire que le film était accessible au journal de 13h sur France2. Je dois dire que j’ai versé ma larme.

—

Message de la production à faire circuler à vos contacts :.

Cher tous,

Au soir de la sortie de Marie Heurtin, nous sommes très inquiets, car les entrées ne sont pas bonnes. Voici un message que je vous demande de diffuser le plus largement possible à nos amis de la communauté sourde :

MARIE HEURTIN : MOBILISEZ VOUS !

Les spectateurs du film le premier jour de sa sortie ne sont pas assez nombreux. Vous qui soutenez notre démarche militante, nous avons besoin de vous ! Comme nous, vous souhaitez rendre le cinéma français plus accessible aux personnes sourdes, alors c’est le moment de vous mobiliser. Le film MARIE HEURTIN peut disparaître des salles mercredi prochain. Nous n’avons qu’une semaine pour faire nos preuves car d’autres films vont prendre notre place si les entrées sont trop faibles. Allez le voir dès maintenant. Parlez-en autour de vous. Le week-end prochain est décisif pour que le film continue à être projeté dans les salles en France. Nous comptons sur vous pour aller voir le film en masse le week-end prochain !

Très cordialement,

Sophie

Sophie RÉVIL

ESCAZAL FILMS

5, rue du cirque 75008 PARIS

—

Dossier de presse - Marie Heurtin

S’il vous plait, diffusez ce message au maximum, allez voir le film cette semaine et dites à vos amis/familles/collègues/associations d’aller le voir aussi.