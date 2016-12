Le 4 février 2016, tous les annonceurs pourront sous-titrer gratuitement leurs spots TV

Une grande première sur les chaînes !

Depuis 4 ans, la Commission DD de l’Association des Agences-

Conseils en Communication (AACC) mène plusieurs actions afin de sensibiliser les agences-conseils en communication au sous-titrage des spots publicitaires.

Aujourd’hui, avec l’Union des annonceurs (UDA), elle poursuit cette démarche en proposant aux annonceurs de sous-titrer gratuitement l’ensemble de leurs campagnes TV1 en France, ce jeudi 4 février, de 19h30 à 23h00.

5,4 millions de personnes sourdes ou malentendantes n’ont pas accès à l’intégralité des messages des campagnes publicitaires diffusées à la télévision, du fait de leur handicap. Une aberration alors que l’ensemble des programmes TV sont sous-titrés.

La Commission DD a lancé, en juillet 2012, une campagne de communication print et web (www.soustitronsnospublicites.aacc.fr) engageant les agences à conseiller aux annonceurs de sous-titrer leurs films publicitaires. Le CSA avait d’ailleurs salué à l’époque cette initiative, qu’il jugeait s’inscrire dans une démarche responsable d’autorégulation.

Aujourd’hui, les résultats ne sont pas au rendez-vous et même si les agences-conseils et les annonceurs sont informés, trop peu de publicités sont sous-titrées (seulement 8%2). Il reste beaucoup de chemin à parcourir sachant qu’au Royaume-Uni, 60% des spots le sont !

« Depuis maintenant plus de deux ans, nous systématisons avec nos annonceurs volontaires le sous-titrage de nos campagnes. Comme cette option ne s’affiche que si le téléspectateur l’active sur son téléviseur, cela ne dénature par nos créations. De plus, c’est fait dans le temps habituel de livraison des films aux régies et selon une charte très stricte. Donc pas de temps perdu pour nous… », témoigne Loïc Fel de l’agence BETC.

"Environ 10 % de la population française est atteinte de surdité moyenne ou totale en France ! Dans une démarche d’inclusion de ces personnes, L’Oréal, depuis 2012, sous-titre ses spots publicitaires. J’incite vraiment ceux qui ne l’ont pas encore fait à s’engager sur cette voie, indispensable pour le bien-être de tous", précise Hervé Navellou, Directeur Général L’Oréal France.

Dans la continuité de leur démarche de sensibilisation de la profession, la Commission DD de l’AACC et l’UDA se réjouissent d’annoncer que l’ensemble des campagnes TV pourront être sous-titrées gratuitement le jeudi 4 février 2016, de 19h30 à 23h. En effet, IMD et Adstream, acteurs majeurs de la livraison des films dématérialisés offrent l’opportunité de sous-titrer gratuitement, après accord des annonceurs concernés, l’ensemble des spots programmés ce soir-là3. Cette grande première a

pour objectif de montrer aux agences et annonceurs qu’il est simple, utile et peu onéreux d’inscrire sa communication dans une démarche responsable.

Une campagne de promotion a été menée depuis mi-décembre auprès des annonceurs et des agences-conseils afin d’informer le plus largement possible. Et ce, avec pour ambition que l’ensemble des annonceurs donnent leur accord pour annoncer officiellement une soirée 100% sous-titrée !