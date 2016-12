Les JT de 20h de France 2 en langue des signes et en sous-titrage sur francetv pluzz

Du 17 au 23 novembre, le 20h de France2 sera accessible en LSF et avec le sous-titrage depuis son site internet.

EDIT du lundi 17 novembre 2014 : Le lien du journal en version LSF est ici

Cette mesure faisait partie du plan Handicap Auditif 2010-2012 (mesure 38) où France Télévisions devait rendre accessible son journal télévisé du soir en LSF à partir du 1er janvier 2011.

Ce service sera accessible aux sourds et aux malentendants en direct, tous les jours de cette semaine d’action sur francetv pluzz (site Web et site mobile) et à titre d’expérimentation sur certains modèles de téléviseurs connectés [1]. Les usagers pourront accéder très simplement à la version de leur choix en sélectionnant le bouton correspondant.

Les retours utilisateurs permettront de dresser un bilan de cette première initiative [2] sur les nouveaux usages et sur l’accessibilité des programmes aux personnes en situation de handicap.

FranceTV Pluzz propose, toute l’année, l’édition d’information de 6h30 de France 2 en LSF, en direct et en replay, ainsi que de nombreux programmes en sous-titrage et en audio-description.

Les chaînes publiques sont à ce jour les seules parmi les chaînes de la TNT à proposer ce service qui combine LSF et sous-titrage, qui répond à la fois à une attente forte des publics concernés et à l’ambition de France Télévisions de rendre son offre de programmes accessible à tous, sur tous les supports.

N’hésitez pas à faire un retour sur le questionnaire concernant cette semaine d’accessibilité mise en place par MFP

Si vous souhaitez faire partie du panel d’utilisateurs (une dizaine) pour une étude qualitative plus approfondie. Une rencontre sera organisée à partir du 24 novembre sur Paris, contactez-moi.

Notre avis :

On peut féliciter France Télévisions pour l’effort effectué concernant l’accessibilité du Journal Télévisé de 20h en Langue des Signes.

Cependant, comment peut-on apprécier une expérimentation de courte durée et voir l’impact à moyen terme sur les personnes sourdes et malentendantes. Sur quels critères va être mise en place cette expérimentation ?

Comment intégrer cette nouvelle habitude d’une semaine ne sachant pas

si cette expérimentation a une quelconque chance d’être pérennisée ?

Car nous sommes, nous les personnes en situation de handicap, pour les communicants, un sujet d’expérimentation permanente. Il est toujours bien vu de faire une annonce pour faire parler de son engagement citoyen, mais au final, nous voyons passer les « expériences » et à part nous laisser un gout d’inachevé, nous devons revenir à la réalité après la semaine, ou le mois d’essai.

Il serait tout de même bien que cette expérimentation soit accessible sur application mobile à défaut de pouvoir le regarder sur sa télévision. Je sais qu’il est difficile d’imposer la langue des signes sur le petit écran aux heures de grande écoute, alors que personne n’en a pas pris l’habitude, sourds comme entendants d’ailleurs.

Le serpent se mord un peu la queue, comment avoir l’habitude de quelque chose qu’on a jamais essayé ? Et d’ailleurs, l’intégration des personnes handicapées dont on nous parle tant, doit-elle être mise à l’essai ? On nous parle d’une meilleure intégration, celle-ci demande de changer « un peu » nos habitudes. Combien de fois avons-nous vu des chaines de télévision étrangères avec la langue des signes ? Mais ici, on fait une expérience, on la fait sur internet, mais pourquoi ? Parce que ça ne dérange personne ?

On ne peut pas nous imposer de regarder le journal télévisé sur un ordinateur sans avoir le confort de notre canapé.

Alors oui, nous serons heureux de voir cette expérimentation, d’y participer et de la soutenir, mais n’attendez pas de nous que nous ne soyons pas exigeants, d’égalité et de qualité.

Enfin nous espérons que c’est un premier pas pour aller vers l’avant, pour changer nos, vos habitudes de façon durable et pas pour faire un buzz de plus.